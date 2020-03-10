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Валенсия – Аталанта: игроки сконфузились после гимна Лиги чемпионов – первые "последствия" коронавируса

23:39 34 Читати українською
Валенсия – Аталанта: игроки сконфузились после гимна Лиги чемпионов – первые "последствия" коронавируса
Валенсия – Аталанта / Фото ФК Валенсия

Футболисты не успели адаптироваться к временным правилам УЕФА.

21’ Кевин Гамейро
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосип Иличич 3’
Йосип Иличич 43’
Йосип Иличич 71’
Йосип Иличич 82’
3’ Йосип Иличич
21’ Кевин Гамейро
43’ Йосип Иличич
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосип Иличич
82’ Йосип Иличич

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Валенсия – Аталанта обошелся без рукопожатий соперников, из-за чего случился конфуз.

Валенсия – Аталанта: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ – Малиновский с надеждами на роль джокера

После завершения гимна турнира игроки остались стоять на месте, не понимая, что делать дальше, ведь по традиции команды должны были друг другу пожать руки.

Напомним, из-за мер безопасности против коронавируса УЕФА отменил обязательное рукопожатие перед матчем.

blog_ava
Валенсия – Аталанта: Малиновский одной ногой уже в 1/4 Лиги чемпионов, а испанцы попытаются восстановить справедливость
08:00
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