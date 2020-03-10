Валенсия – Аталанта: игроки сконфузились после гимна Лиги чемпионов – первые "последствия" коронавируса

Футболисты не успели адаптироваться к временным правилам УЕФА.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Валенсия – Аталанта обошелся без рукопожатий соперников, из-за чего случился конфуз.

Валенсия – Аталанта: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ – Малиновский с надеждами на роль джокера

После завершения гимна турнира игроки остались стоять на месте, не понимая, что делать дальше, ведь по традиции команды должны были друг другу пожать руки.

Напомним, из-за мер безопасности против коронавируса УЕФА отменил обязательное рукопожатие перед матчем.