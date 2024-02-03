Полузащитник Петр Зелиньски вылетел из заявки партенопейцев на плей-офф Лиги чемпионов. Причину раскрывает La Gazzetta dello Sport.

Наполи продлил контракт с лидером – клуб из Саудовской Аравии хотел его озолотить

Зелиньски отказался продлевать контракт и договаривается с Интером о переходе свободным агентом летом. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис не простил такого предательства, хотя 29-летний поляк является одним из главных старожилов команды – 8 сезонов, 355 матчей и 50 голов. Очевидно, последние месяцы в Неаполе будут для Зелиньски не слишком сладкими. Сыграть против Барселоны в 1/8 финала ЛЧ ему уже точно не удастся.

Напомним, что зимой на место Зелиньски сватали Георгия Судакова. Чемпионы Италии выбрали бюджетную аренду Хамеда Траоре, однако летом могут вернуться к этому вопросу.

Шахтер хочет вывести цену Судакова на пик, а тогда продать. Но если у них не получится?