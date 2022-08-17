Состоялись первые поединки решающего раунда плей-офф Лиги чемпионов за путевки в групповой этап. Читайте отчет о встречах на Футбол 24.

Лига чемпионов 2022/23, плей-офф квалификации, первые матчи

Буде-Глимт – Динамо Загреб – 1:0

Гол: Пеллегрино, 37

Копенгаген – Трабзонспор – 2:1

Голы: Клаэсон, 9, Лерагер, 48 – Бакасетас, 79

Рейнджерс – ПСВ – 2:2

Голы: Чолак, 40, Лоренс, 70 – Сангаре, 37, Обиспо, 78

Буде-Глимт продолжает прокладывать свой путь в первую в своей истории Лигу чемпионов, минимально обыграв загребское Динамо. Судьбу встречи решил гол Пеллегрино на 37-й минуте.

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Копенгаген на домашнем стадионе оказался сильнее турецкого Трабзонспора. Клаэссон открыл счет во встрече на 7 минуте, а Лерагер удвоил преимущество в начале второй половины. Ближе к концу встречи Бакасетас отквитал один мяч, однако больше у турок не хватило времени.

Рейнджерс и ПСВ сыграли самый результативный поединок игрового дня. Команды обменялись голами Сангаре и Чолака в первой половине. Во втором тайме команды шли ровно до 70 минуты, когда произошел тот же роковой штрафной. Лоренс пробил метров с 30, вратарь ПСВ должен был забирать мяч в руки, однако не поймал его, а сфера пересекла линию ворот. К счастью ПСВ, Обиспо спас ничейный счет.

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