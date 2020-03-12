Уокер – единственный, кто не пропустил от Аталанты в Лиге чемпионов

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер уже вошел в историю еврокубков.

На 88-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов в группе С между Аталантой и Манчестер Сити (1:1) на замену вышел защитник "горожан" Кайл Уокер. 29-летнему защитнику пришлось стать в рамку после удаления Клаудио Браво, который в перерыве сам вышел на замену вместо травмированного Эдерсона. Англичанину удалось удержать ворота на замке, а наибольшие трудности для него составил удар нашего Руслана Малиновского.

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Как следствие, Уокер стал единственным "голкипером", которому удалось не пропустить от Аталанты в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, во встрече против Валенсии Аталанта сумела забить четыре мяча нидерландском вратарю испанцев Ясперу Силлессену – он стал седьмым кипером, который сыграл против бергамцев в нынешнем еврокубковом турнире. Столько же голов в первом матче пропустил испанец Хауме Доменек. Андрей Пятов в сумме также четыре раза вытаскивал круглого из сетки ворот. Доминик Ливакович из загребского Динамо был дважды наказан итальянцами. Руслан Малиновский сумел переиграть Эдерсона с пенальти, а Марио Пашалич забил Клаудио Браво.

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