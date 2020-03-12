toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО

Уокер – единственный, кто не пропустил от Аталанты в Лиге чемпионов

10:24 85 Читати українською
Уокер – единственный, кто не пропустил от Аталанты в Лиге чемпионов
Кайл Уокер / Фото из открытых источников

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер уже вошел в историю еврокубков.

На 88-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов в группе С между Аталантой и Манчестер Сити (1:1) на замену вышел защитник "горожан" Кайл Уокер. 29-летнему защитнику пришлось стать в рамку после удаления Клаудио Браво, который в перерыве сам вышел на замену вместо травмированного Эдерсона. Англичанину удалось удержать ворота на замке, а наибольшие трудности для него составил удар нашего Руслана Малиновского.

Лига чемпионов: УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели

Как следствие, Уокер стал единственным "голкипером", которому удалось не пропустить от Аталанты в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, во встрече против Валенсии Аталанта сумела забить четыре мяча нидерландском вратарю испанцев Ясперу Силлессену – он стал седьмым кипером, который сыграл против бергамцев в нынешнем еврокубковом турнире. Столько же голов в первом матче пропустил испанец Хауме Доменек. Андрей Пятов в сумме также четыре раза вытаскивал круглого из сетки ворот. Доминик Ливакович из загребского Динамо был дважды наказан итальянцами. Руслан Малиновский сумел переиграть Эдерсона с пенальти, а Марио Пашалич забил Клаудио Браво.

"Богиня Італії": Аталанта пише історію Ліги чемпіонів і осоромила президента Ювентуса, а Ілічіч нагадав Шевченка

blog_ava
Ливерпуль – Атлетико – 2:3 – видео голов и обзор матча
01:35
2334
Теги
Хауме Доменек Хауме Доменек Доминик Ливакович Доминик Ливакович Лига чемпионов 2019/20 Валенсия Валенсия Манчестер Сити Манчестер Сити Динамо Загреб Динамо Загреб Аталанта Аталанта Лига чемпионов Андрей Пятов Андрей Пятов Кайл Уокер Кайл Уокер Клаудио Браво Клаудио Браво Яспер Силлессен Яспер Силлессен Руслан Малиновский Руслан Малиновский Марио Пасалич Марио Пасалич Эдерсон Эдерсон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
43
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук