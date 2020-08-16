Унижение Барселоны, ответ Суареса и другие: УЕФА определил претендентов на лучший гол 1/4 финала Лиги чемпионов

УЕФА выбрал номинантов на звание самого красивого гола 1/4 финала Лиги чемпионов.

В список самых красивых голов 1/4 финала Лиги чемпионов вошли сразу два забитых мяча, которые были забиты в историческом погроме Барселоны – гол Киммиха после шедеврального сольного прохода Дэвиса и результативный удар Суареса.

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Также, в перечень попали голы в исполнении французских команд – решающий удар Шупо-Мотинга и начало сенсации в исполнении Максвеля Корне.

Уже традиционно проголосовать за автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.

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