Приниження Барселони, відповідь Суареса та інші: УЄФА визначив претендентів на найкращий гол 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

До списку найкрасивіших голів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів увійшли одразу два забиті м'ячі, які було забито в історичному погромі Барселони – гол Кімміха після шедеврального сольного проходу Девіса та результативний удар Суареса.

Роналду і Мессі завершують еру – провальний сезон у Лізі чемпіонів може спричинити відхід легенд

Також, до переліку потрапили голи у виконанні французьких команд – вирішальний удар Шупо-Мотінга та початок сенсації у виконанні Максвеля Корне.

Вже традиційно проголосувати за автора найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФА.

Ліон вибив Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів: фіаско Гвардіоли і зірок "містян", стеля "ткачів" і проблеми для Зінченка