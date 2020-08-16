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Приниження Барселони, відповідь Суареса та інші: УЄФА визначив претендентів на найкращий гол 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

11:57 - Читать на русском
Приниження Барселони, відповідь Суареса та інші: УЄФА визначив претендентів на найкращий гол 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Барселона – Баварія – 2:8 / Reuters

УЄФА обрав номінантів на звання найкрасивішого голу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

До списку найкрасивіших голів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів увійшли одразу два забиті м'ячі, які було забито в історичному погромі Барселони – гол Кімміха після шедеврального сольного проходу Девіса та результативний удар Суареса.

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Також, до переліку потрапили голи у виконанні французьких команд – вирішальний удар Шупо-Мотінга та початок сенсації у виконанні Максвеля Корне.

Вже традиційно проголосувати за автора найкращого гола тижня в Лізі чемпіонів можна на офіційному сайті УЄФА.

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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Барселона Барселона УЄФА Йозуа Йозуа Кімміх Максвель Максвель Корне Фантастичні голи Луїс Луїс Суарес Ерік-Максім Ерік-Максім Шупо-Мотінг Баварія Баварія
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