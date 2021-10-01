Корреспондент российского издания Спорт-Экспресс опозорился в разговоре с наставником Шерифа Юрием Вернидубом, расспрашивая о его фамилии.

Российский журналист спросил украинца, когда он "все-таки вернет дуб", апеллируя к фамилии. Это, мол, интересует болельщиков.

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Юрий не растерялся и ответил: "Прочитайте украинскую сказку "Котигорошко". Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и остальные. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией! у меня казацкий род".

Правда, и здесь не обошлось без конфуза от корреспондента: вместо "Котигорошко" он в тексте написал "Кот и горошек", что быстро зафиксировали образованные пользователи интернета.

Заметим, особое внимание к персоне Юрия Вернидуба появилось после сенсационного старта в Лиге чемпионов – после побед над Шахтером (2:0) и Реалом (2:1).

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