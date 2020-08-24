УЕФА выбросил из Лиги чемпионов словацкий клуб – важный коронавирусный прецедент

Слован в этом году больше не сыграет в самом престижном турнире Европы.

Словацкий клуб официально получил техническое поражение 0:3 в квалификации Лиги чемпионов. Таким образом Клаксвик, который должен был играть со Слованом, проходит в следующий этап квалификации ЛЧ, где сыграет с Янг Бойз. Словаки вылетают из самого престижного турнира Европы и будут участвовать в матчах Лиги Европы.

"Немецкая" Лига чемпионов: трио из Бундеслиги прервало невероятное доминирование Роналду и Месси

Ранее сообщалось, что команда из Братиславы прилетела на Фареры, оставив на родине своего физиотерапевта из-за положительного теста на коронавирус. Однако, по законам страны, именно из-за своего работника вся команда Слована должна была быть срочно депортирована, а сыграть должна была молодежная команда, которая не контактировала с больным. Впрочем, когда на Фареры прибыла молодежка и сдала тесты – один из них был положительным. УЕФА долго тянул с решением, но теперь без матча выбросил Слован из ЛЧ.

К слову, украинские клубы также рискуют столкнуться с похожими проблемами в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в случае несоблюдения карантинных норм страны, в которой будут выступать.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи