УЄФА викинув з Ліги чемпіонів словацький клуб – важливий коронавірусний прецедент

Слован в цьому році більше не зіграє у найпрестижнішому турнірі Європи.

Словацький клуб офіційно зазнав технічної поразки 0:3 у кваліфікації Ліги чемпіонів. Таким чином Клаксвік, який мав грати зі Слованом, проходить у наступний етап кваліфікації ЛЧ, де зіграє з Янг Бойз. Словаки вилітають з найпрестижнішого турніру Європи та братимуть участь в матчах за Лігу Європи.

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Раніше повідомлялось, що команда з Братислави прилетіла на Фарери, залишивши на батьківщині свого фізіотерапевта через позитивний тест на коронавірус. Проте, за законами країни, саме через свого працівника уся команда Слована мала бути терміново депортована, а зіграти мала молодіжна команда, яка не контактувала з хворим. Втім, коли на Фарери прибула молодіжка та здала тести – один з них був позитивним. УЄФА довго тягнув з рішенням, але тепер без матчу викинув Слован з ЛЧ.

До слова, українські клуби також ризикують зіткнутись зі схожими проблемами у кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи у разі недотримання карантинних норм країни, в якій виступатимуть.

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