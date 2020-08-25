УЕФА выбрал претендентов на лучший гол Лиги чемпионов 2019/20 – тотальное преимущество звезд Ювентуса

Интересно, что среди них оказались сразу три представителя Ювентуса – Криштиану Роналду (гол в ворота Лиона), Куадрадо (гол в ворота Атлетико) и Дуглас Коста (забитый мяч в ворота Локомотива).

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На награду также претендуют Серж Гнабри (Бавария), Эрлинг Холанд (Боруссия Д), Лаутаро Мартинес (Интер), Максвелл Корне (Лион), Луис Суарес (Барселона) и Дани Ольмо (на тот момент – Динамо Загреб). Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке.

Напомним, триумфатором Лиги чемпионов 2019/20 стала Бавария, которая минимально одолела ПСЖ в финале турнира (1:0).

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів