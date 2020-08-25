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УЄФА обрав претендентів на найкращий гол Ліги чемпіонів 2019/20 – тотальна перевага зірок Ювентуса

18:17 - Читать на русском
УЄФА обрав претендентів на найкращий гол Ліги чемпіонів 2019/20 – тотальна перевага зірок Ювентуса
Роналду в обіймах Куадрадо / Reuters

УЄФА оприлюднив список 10 найкрасивіших голів розіграшу Ліги чемпіонів 2019/20.

Цікаво, що серед них опинились одразу три представники Ювентуса – Кріштіану Роналду (гол у ворота Ліона), Хуан Куадрадо (гол у ворота Атлетіко) та Дуглас Коста (забитий м'яч у ворота Локомотива).

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На нагороду також претендують Серж Гнабрі (Баварія), Ерлінг Холанд (Борусія Д), Лаутаро Мартінес (Інтер), Максвель Корне (Ліон), Луїс Суарес (Барселона) та Дані Ольмо (на той момент – Динамо Загреб). Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, тріумфатором Ліги чемпіонів 2019/20 стала Баварія, яка мінімально здолала ПСЖ у фіналі турніру (1:0).

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#GOTT #GOTW

Допис, поширений UEFA Champions League (@championsleague)

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