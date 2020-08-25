УЄФА обрав претендентів на найкращий гол Ліги чемпіонів 2019/20 – тотальна перевага зірок Ювентуса

Цікаво, що серед них опинились одразу три представники Ювентуса – Кріштіану Роналду (гол у ворота Ліона), Хуан Куадрадо (гол у ворота Атлетіко) та Дуглас Коста (забитий м'яч у ворота Локомотива).

УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів 2019/20 – домінація Бундесліги та ПСЖ, відсутність Мессі та Роналду

На нагороду також претендують Серж Гнабрі (Баварія), Ерлінг Холанд (Борусія Д), Лаутаро Мартінес (Інтер), Максвель Корне (Ліон), Луїс Суарес (Барселона) та Дані Ольмо (на той момент – Динамо Загреб). Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням.

Нагадаємо, тріумфатором Ліги чемпіонів 2019/20 стала Баварія, яка мінімально здолала ПСЖ у фіналі турніру (1:0).

Баварія – найкраща команда світу, або Чому ПСЖ програв фінал Ліги чемпіонів