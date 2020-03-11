УЕФА вспомнил болезненное фиаско Шахтера от Баварии в Лиге чемпионов – историческое видео

Ностальгическое видео от УЕФА точно не понравится болельщикам донецкого Шахтера.

В своем твиттере УЕФА вспомнил матч Лиги чемпионов Бавария – Шахтер, который состоялся 11 марта 2015 года.

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Этот поединок надолго запомнится болельщикам Шахтера – "горняки" остались в меньшинстве уже на 3 минуте после удаления Кучера. В общем, подопечные Луческу пропустили аж 7 мячей от будущего полуфиналиста турнира.

Напомним, что Бавария и Шахтер встречались в 2015 году в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом поединке "горняки" удержали нулевую ничью, однако во втором матче отхватили целых 7 голов от мюнхенцев.

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