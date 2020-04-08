УЕФА вспомнил гол Реброва в ворота Барселоны – ужасная ошибка каталонцев

УЕФА вспомнил легендарный матч Лиги чемпионов Барселона – Динамо (0:4) сезона 1997/98 и один из забитых мячей в ворота каталонцев.

УЕФА продолжает серию ностальгических видео в соцсетях во время карантина. На этот раз пресс-служба союза вспомнила гол Сергея Реброва в ворота Барселоны в сезоне 1997/1998.

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Забитый мяч стал уже четвертым в поединке и запомнился феноменальным прессингом киевлян: защитник отдал неточную передачу под давлением Шевченко и Реброва, и последний метров с 30 закатил мяч в пустые ворота.

Тот поединок запомнился украинскому болельщику – Динамо Лобановского уничтожило именитую Барселону на Камп Ноу. Кроме Реброва, дублем тогда отметился Шевченко, а еще один гол на счету Гусина.

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