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УЕФА вспомнил сумасшедшие голы Жунинью – пострадало и Динамо

15:18 39 Читати українською
УЕФА вспомнил сумасшедшие голы Жунинью – пострадало и Динамо
Жуниньо Пернамбукано / Reuters

Экс-полузащитника Лиона Жуниньо Пернамбукано долгое время называли королем штрафных ударов. УЕФА решил вспомнить самые яркие голы бразильца в Лиге чемпионов, где от него пострадало и киевское Динамо.

УЕФА выбрал подборку самых красивых штрафных ударов Жуниньо Пернамбукано в матчах Лиги чемпионов.

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Бразилец умудрялся забивать разным голкиперам с совершенно различных дистанций – как с позиции рядом с угловым флажком, так и с 35 метров. Среди всех этих голов оказался и забитый штрафной в ворота Динамо в сезоне 2006/07, когда Жунинью классным ударом в дальнюю девятку не оставил шансов Тарасу Луценко.

Напомним, яркие годы карьеры Пернамбукано прошли в Лионе – с 2001 по 2009 годы бразилец 7 раз становился чемпионом Франции, 6 раз – обладателем Суперкубка и по разу выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.

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Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости УЕФА Жунінью Пернамбукану Фантастические голы Лига чемпионов
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