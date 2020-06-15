Вернер не планирует доигрывать Лигу чемпионов в составе РБ Лейпциг

Звезда РБ Лейпциг Тимо Вернер хочет попрощаться со своим клубом после окончания сезона Бундеслиги.

Тимо Вернер не хочет помочь РБ Лейпциг в доигрывании сезона Лиги чемпионов, сообщает Bild.

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24-летний форвард останется в немецком клубе до конца сезона Бундеслиги (27 июня), но уже в ЛЧ, матчи которой запланированы на август, не хочет участвовать. Напомним, Тимо находится в шаге от подписания контракта с Челси.

В 1/8 финала ЛЧ РБ Лейпциг соревнуется с Тоттенхэмом, в первом матче лондонцы в родных стенах уступили сопернику (0:1).

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