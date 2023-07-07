УЕФА решил пересмотреть свое отношение к лицам и компаниям, имеющим долю в нескольких клубах.

Орган УЕФА по финансовому контролю за клубами (CFCB) смягчил ограничения в таких ситуациях, сообщает Reuters. В ближайшем еврокубковом сезоне было сразу 3 пары команд, в которых один владелец имеет хоть какую-то часть акций. Это Милан и Тулуза, Астон Вилла и Витория Гимарайнш, а также Брайтон и Унион Сент-Жилуаз. УЕФА не будет налагать никаких санкций на эти клубы, если они будут соблюдать следующие ограничения:

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– ни один клуб не имеет права владеть частью в другом клубе, если они оба выступают в турнирах под эгидой УЕФА.

– ни один человек не может занимать должности или осуществлять фактический контроль в двух клубах одновременно.

– клубы с одним владельцем не могут между собой продавать или отпускать в аренду игроков, по меньшей мере, до сентября 2024 года. Также запрещено подписывать соглашения с одинаковыми спонсорами и совместно использовать работу скаутов.

УЕФА обещает внимательно следить за соблюдением этих правил и наказывать клубы, которые попытаются их обходить.

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