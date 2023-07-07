УЄФА вирішив переглянути своє ставлення до осіб та компаній, які мають частку у кількох клубах.

Орган УЄФА з фінансового контролю за клубами (CFCB) пом'якшив обмеження в таких ситуаціях, інформує Reuters. У найближчому єврокубковому сезоні були відразу 3 пари команд, у яких один власник має бодай якусь частину акцій. Це Мілан і Тулуза, Астон Вілла і Віторія Гімараєш, а також Брайтон і Уніон Сент-Жилуаз. УЄФА не буде накладати жодних санкцій на ці клуби, якщо вони дотримуватимуться наступних обмежень:

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– жоден клуб не має права володіти часткою в іншому клубі, якщо вони обоє виступають у турнірах під егідою УЄФА.

– жодна особа не може обіймати посади чи здійснювати фактичний контроль у двох клубах одночасно.

– клуби з одним власником не можуть між собою продавати чи відпускати в оренду гравців щонайменше до вересня 2024 року. Також заборонено підписувати угоди з однаковими спонсорами і спільно використовувати роботу скаутів.

УЄФА обіцяє пильно стежити за дотриманням цих правил і карати клуби, які спробують їх обходити.

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