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УЕФА учредил новую индивидуальную награду в Лиге чемпионов

11:54 157 Читати українською
УЕФА учредил новую индивидуальную награду в Лиге чемпионов
УЕФА учредил новую индивидуальную награду в Лиге чемпионов / Getty Images

УЕФА принял решение отмечать лучших игроков матча в плей-офф Лиги чемпионов.

Чтобы отметить лучших игроков в самом престижном клубном турнире Европы, УЕФА после каждой игры плей-офф в Лиге чемпионов будет вручать официальную награду Лучшему игроку матча, информирует официальный сайт организации.

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Определять победителей будут наблюдатели УЕФА, которые будут присутствовать на стадионах. На ближайших матчах это будут главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, экс-игрок Манчестер Юнайтед Фил Невилл, бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин, экс-защитник Реала Айтор Каранка и другие эксперты.

Напомним, что первые матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся завтра, 18 февраля – дортмундская Боруссия примет ПСЖ, а в Мадриде сойдутся Атлетико и Ливерпуль.

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