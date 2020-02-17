УЕФА учредил новую индивидуальную награду в Лиге чемпионов

УЕФА принял решение отмечать лучших игроков матча в плей-офф Лиги чемпионов.

Чтобы отметить лучших игроков в самом престижном клубном турнире Европы, УЕФА после каждой игры плей-офф в Лиге чемпионов будет вручать официальную награду Лучшему игроку матча, информирует официальный сайт организации.

УЕФА и КОНМЕБОЛ могут организовать новый турнир для сборных

Определять победителей будут наблюдатели УЕФА, которые будут присутствовать на стадионах. На ближайших матчах это будут главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, экс-игрок Манчестер Юнайтед Фил Невилл, бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин, экс-защитник Реала Айтор Каранка и другие эксперты.

Напомним, что первые матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся завтра, 18 февраля – дортмундская Боруссия примет ПСЖ, а в Мадриде сойдутся Атлетико и Ливерпуль.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози