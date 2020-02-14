УЕФА и КОНМЕБОЛ могут организовать новый турнир для сборных

УЕФА и Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) разрабатывают формат нового турнира для сборных.

В соревнованиях примут участие четыре команды – по две из Европы и Южной Америки, сообщает GloboEsporte.

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Отмечается, что в первом розыгрыше турнира, который может пройти в марте 2022 года, встретятся победитель и финалист Евро-2020, а также победитель и финалист Копа Америка-2020.

При этом европейские команды не смогут сыграть между собой, а латиноамериканские – между собой. Всего на турнире будет проведено четыре матча. Эти игры пройдут в Европе, на двух стадионах, чтобы сократить расходы как для команд, так и для болельщиков.

Отмечается, что этот формат экспериментальный, он, вероятно, будет использоваться только в 2022 году. Относительно дальнейших розыгрышей УЕФА и КОНМЕБОЛ будут проводить консультации.

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