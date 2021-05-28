В пятницу, 28 мая, состоялось заседание комитета клубных соревнований УЕФА, на котором рассматривался вопрос отмены правила выездного гола.

Гвардиола прокомментировал грядущий финал Лиги чемпионов – страдание Манчестер Сити, будущий победитель и состав

Как утверждает журналист The Times Мартин Циглер в своем Twitter, члены комитета поддержали такую ​​революционную инициативу. Для того, чтобы решение об отмене нормы вступило в силу, его должны одобрить члены исполнительного комитета Союза европейских ассоциаций.

К слову, правило выездного гола было впервые введено УЕФА в сезоне 1965/66. Согласно ему, при равном счете в двухматчевом противостоянии еврокубков в следующий раунд проходит команда, которая забила больше в гостях.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21