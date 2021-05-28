"Постараемся выдать идеальный матч. Мы уже долгие годы играем вместе. Когда выходишь в финал Лиги чемпионов, то это завершение процесса, который начался четырьмя-пятью годами ранее. Победит тот, кто этого заслуживает.

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Я в точности знаю, как мы сыграем и кто выйдет на поле. Участвовать в финале – огромная привилегия. Все мы более чем признательны и считаем, что нам улыбнулась удача. Хотим проявить себя так, насколько это возможно. Тем ребятам, что в нетерпении и на нервах, я объясню, что это естественно. Тем, кто более расслаблен, тоже объясню, что и это нормально.

Почти уверен, что победу в финале нам придется выстрадать. Ты говоришь игрокам насладиться матчем, но иногда это невозможно. Надо страдать, терпеть и быть готовым к сложным моментам – этого не избежать. В итоге мы постараемся быть собой и провести хороший матч", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

К слову, решающий поединок Лиги чемпионов состоится уже завтра, 29 мая. Стартовый свисток на Эстадио ду Драгау прозвучит в 22:00.

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