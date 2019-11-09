УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов 2024 в США

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 впервые в истории может состояться не в Европе.

УЕФА ведет переговоры с коммерческими партнерами о проведении решающего матча турнира в 2024 году за океаном, сообщает The Morning Consult.

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Приоритетным местом проведения встречи рассматривается арена МетЛайф-Стэдиум в Нью-Джерси. На сегодняшний день переговоры находятся в начальной стадии. Если стороны достигнут полного согласия, то финал Лиги чемпионов впервые будет проведен за пределами Европы в 2024 году.

Действующим победителем ЛЧ является Ливерпуль. В этом сезоне решающий матч за трофей пройдет в Стамбуле, в 2021 году – в Санкт-Петербурге, в 2022-м – в Мюнхене, в 2023 году – в Лондоне.

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