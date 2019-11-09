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УЄФА розглядає можливість провести фінал Ліги чемпіонів 2024 року у США

11:05 12 Читать на русском
УЄФА розглядає можливість провести фінал Ліги чемпіонів 2024 року у США
Александер Чеферін / Getty images

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2023/24 вперше в історії може відбутися не у Європі.

УЄФА веде переговори з комерційними партнерами про проведення вирішального матчу турніру в 2024 році за океаном, повідомляє The Morning Consult.

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Пріоритетним місцем проведення зустрічі розглядається арена МетЛайф-Стедіум в Нью-Джерсі. На сьогоднішній день переговори перебувають в початковій стадії. Якщо сторони досягнуть повної згоди, то фінал Ліги чемпіонів вперше буде проведений за межами Європи в 2024 році.

Чинним переможцем ЛЧ є Ліверпуль. У цьому сезоні вирішальний матч за трофей відбудеться в Стамбулі, в 2021 році – в Санкт-Петербурзі, у 2022-му – в Мюнхені, в 2023 році – в Лондоні.

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