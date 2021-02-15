Поединки плей-офф Лиги чемпионов уже привычно будут проводиться с обновленным мячом.

УЕФА в Twitter опубликовал фотографии кожаного, которым будут играть участники текущего розыгрыша главного еврокубка.

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Мяч выполнен в серо-черных цветах с красными надписями. Adidas постарался по случаю юбилея – культовый "звездочный" дизайн появился ровно 20 лет назад. Производители поместили символы с финалов предыдущих розыгрышей.

Новый мяч можно будет оценить в двух завтрашних матчах 1/8 финала ЛЧ – Барселона будет принимать ПСЖ, а РБ Лейпциг встретится с Ливерпулем.

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