УЕФА представил мяч для плей-офф Лиги чемпионов – эффектный дизайн по случаю юбилея
13:32 - Читати українською
Поединки плей-офф Лиги чемпионов уже привычно будут проводиться с обновленным мячом.
УЕФА в Twitter опубликовал фотографии кожаного, которым будут играть участники текущего розыгрыша главного еврокубка.
Новый логотип Интера "слили" в сеть – смена цвета и упрощение форм
Мяч выполнен в серо-черных цветах с красными надписями. Adidas постарался по случаю юбилея – культовый "звездочный" дизайн появился ровно 20 лет назад. Производители поместили символы с финалов предыдущих розыгрышей.
Новый мяч можно будет оценить в двух завтрашних матчах 1/8 финала ЛЧ – Барселона будет принимать ПСЖ, а РБ Лейпциг встретится с Ливерпулем.
Як Динамо у січні (!) грало в єврокубках: ляпас у Глазго, крадені шуби і політичний скандал
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter