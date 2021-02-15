Поєдинки плей-офф Ліги чемпіонів вже звично будуть проводитися з оновленим м'ячем.

УЄФА у Twitter опублікував світлини шкіряного, яким гратимуть учасники поточного розіграшу головного єврокубка.

Новий логотип Інтера "злили" у мережу – зміна кольорів і спрощення форм

М'яч виконаний у сіро-чорних кольорах з червоними написами. Adidas постарався з нагоди ювілею – культовий "зірочковий" дизайн з'явився рівно 20 років тому. Виробники вмістили символи з фіналів попередніх розіграшів.

Новий м'яч можна буде оцінити у двох завтрашніх матчах 1/8 фіналу ЛЧ – Барселона прийматиме ПСЖ, а РБ Лейпциг зустрінеться з Ліверпулем.

Як Динамо у січні (!) грало в єврокубках: ляпас у Глазго, крадені шуби і політичний скандал