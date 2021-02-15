УЄФА презентував м'яч для плей-офф Ліги чемпіонів – ефектний дизайн з нагоди ювілєю
13:32 - Читать на русском
Поєдинки плей-офф Ліги чемпіонів вже звично будуть проводитися з оновленим м'ячем.
УЄФА у Twitter опублікував світлини шкіряного, яким гратимуть учасники поточного розіграшу головного єврокубка.
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М'яч виконаний у сіро-чорних кольорах з червоними написами. Adidas постарався з нагоди ювілею – культовий "зірочковий" дизайн з'явився рівно 20 років тому. Виробники вмістили символи з фіналів попередніх розіграшів.
Новий м'яч можна буде оцінити у двох завтрашніх матчах 1/8 фіналу ЛЧ – Барселона прийматиме ПСЖ, а РБ Лейпциг зустрінеться з Ліверпулем.
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