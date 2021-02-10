"Нерадзурри" подали заявку на регистрацию нового торгового знака, благодаря чему в сеть "слили" изображения нового лого, информирует Football Italia.

Львов вынес на голосование 60 вариантов новой эмблемы

Общий концепт не изменился – круглая форма с клубными инициалами посередине. Впрочем, эмблему несколько упростили, отказались от золотого цвета и буквы "F". Ожидается, что официальная презентация состоится около 9 марта, когда Интер празднует день основания.

Добавим, что миланский гранд также планирует смену полного названия (Интер Милан вместо Интернационале) и титульного спонсора (Evergrande вместо культовой Pirelli).

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