"УЕФА собирается перенести финал Лиги чемпионов этого сезона из Санкт-Петербурга. Обновления вскоре", – написал журналист Фуад Алакбаров в Twitter.

УЕФА рассматривает 6 стадионов на замену Газпром Арене в финале Лиги чемпионов 2021/22

Сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

Напомним, ранее мэр Лондона Садик Хан заявил о готовности принять финал текущего розыгрыша ЛЧ, если Санкт-Петербург лишат этого права.

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