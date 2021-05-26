28 мая на очередном заседании УЕФА будет подниматься вопрос об отмене правила выездного гола, сообщает The Times.

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Ранее в организации обсуждали возможность отменить это правило только для овертаймов, но в пятницу будет рассматриваться именно возможность вычеркнуть этот пункт полностью.

К примеру, потенциальная смена могла спасти Ювентус в текущей Лиге чемпионов. Основное время обоих матчей между "бьянконери" и Порту на стадии 1/8 финала завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Экстратайм в Турине стал роковым для Роналду и компании – "драконы" забили второй, а победный гол Рабьо не позволил Ювентусу продолжить борьбу. Если бы правило в дополнительное время уже не действовало, то команды выполняли бы серию пенальти.

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