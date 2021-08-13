Союз европейских ассоциаций определился с номинантами на звание лучших кипера, защитника, полузащитника и форварда Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Холанд, Левандовски и Мбаппе борются за звание лучшего бомбардира ЛЧ / Сайт УЕФА

В списках претендентов на каждую позицию по три представителя каждого амплуа. Больше всего игроков делегировали Челси (5) и Манчестер Сити (3), информирует официальный сайт УЕФА.

Левандовски мог оказаться в Челси вместо Лукаку

Киперы: Тибо Куртуа (Реал), Эдуар Менди (Челси), Эдерсон (Манчестер Сити)

Защитники: Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер (оба – Челси), Рубен Диаш (Манчестер Сити)

Хавбека: Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба – Челси), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)

Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд (Боруссия Д)

Напомним, победителем прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов стал Челси, который в финале одолел Манчестер Сити со счетом 1:0.

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