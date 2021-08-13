УЕФА объявил претендентов на звание лучших игроков Лиги чемпионов – тотальное преимущество Челси и Манчестер Сити
Союз европейских ассоциаций определился с номинантами на звание лучших кипера, защитника, полузащитника и форварда Лиги чемпионов сезона 2020/21.
В списках претендентов на каждую позицию по три представителя каждого амплуа. Больше всего игроков делегировали Челси (5) и Манчестер Сити (3), информирует официальный сайт УЕФА.
Левандовски мог оказаться в Челси вместо Лукаку
Киперы: Тибо Куртуа (Реал), Эдуар Менди (Челси), Эдерсон (Манчестер Сити)
Защитники: Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер (оба – Челси), Рубен Диаш (Манчестер Сити)
Хавбека: Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба – Челси), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд (Боруссия Д)
Напомним, победителем прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов стал Челси, который в финале одолел Манчестер Сити со счетом 1:0.
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