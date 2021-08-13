УЄФА оголосив претендентів на звання найкращих гравців Ліги чемпіонів – тотальна перевага Челсі й Манчестер Сіті
Союз європейських асоціацій визначився із номінантами на звання найкращих кіпера, оборонця, хавбека й форварда Ліги чемпіонів сезону 2020/21.
У списках претендентів на кожну позицію по три представники кожного амплуа. Найбільше гравців делегували Челсі (5) й Манчестер Сіті (3), інформує офіційний сайт УЄФА.
Лєвандовскі міг опинитись у Челсі замість Лукаку
Кіпери: Тібо Куртуа (Реал), Едуар Менді (Челсі), Едерсон (Манчестер Сіті)
Захисники: Сесар Аспілікуета, Антоніо Рюдігер (обидва – Челсі), Рубен Діаш (Манчестер Сіті)
Хавбеки: Жоржінью, Н'Голо Канте (обидва – Челсі), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)
Форварди: Роберт Лєвандовскі (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Холанд (Борусія Д)
Нагадаємо, переможцем минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів став Челсі, який у фіналі здолав Манчестер Сіті з рахунком 1:0.
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