Холанд, Лєвандовскі і Мбаппе борються за звання найкращого бомбардира ЛЧ / Сайт УЄФА

У списках претендентів на кожну позицію по три представники кожного амплуа. Найбільше гравців делегували Челсі (5) й Манчестер Сіті (3), інформує офіційний сайт УЄФА.

Лєвандовскі міг опинитись у Челсі замість Лукаку

Кіпери: Тібо Куртуа (Реал), Едуар Менді (Челсі), Едерсон (Манчестер Сіті)

Захисники: Сесар Аспілікуета, Антоніо Рюдігер (обидва – Челсі), Рубен Діаш (Манчестер Сіті)

Хавбеки: Жоржінью, Н'Голо Канте (обидва – Челсі), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)

Форварди: Роберт Лєвандовскі (Баварія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ерлінг Холанд (Борусія Д)

Нагадаємо, переможцем минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів став Челсі, який у фіналі здолав Манчестер Сіті з рахунком 1:0.

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