Лондонский Челси рассматривал несколько вариантов на усиление атаки. Среди них был бомбардир Баварии Роберт Левандовски.

Пини Захави, агент 32-летнего польского форварда, предлагал "пенсионерам" подписать своего клиента, сообщает The Athletic.

Лукаку стал рекордным трансфером Челси

Челси был приятно удивлен желанием Левандовски переехать в Лондон, но клуб не делал никаких попыток усилиться нападающим. А после неудачи с трансфером Эрлинга Холанда "пенсионеры" полностью переключились на трансфер Лукаку, который удалось официально завершить накануне.

К слову, в прошлом сезоне Роберт Левандовски признан лучшим игроком года в Германии по версии журналистов. В кампании 2020/21 поляк отметился 48-ю голами и 9-ю ассистами в 40 матчах за Баварию.

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