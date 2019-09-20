УЕФА назвал лучший гол недели в Лиге чемпионов

УЕФА определил победителя стартового тура Лиги чемпионов в номинации "Лучший гол недели".
Видео самых зрелищных мячей первой игровой недели опубликовал официальный твиттер Лиги чемпионов.
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Победителем голосования стал колумбиец Хуан Куадрадо. Хавбек Ювентуса расшатал защитников Атлетико и мощно пробил в дальнюю девятку ворот Яна Облака. Именно этот гол вывел туринцев вперед, однако подопечные Маурицио Сарри не удержали преимущество – ничья 2:2.
Напомним, лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал форвард Зальцбурга Эрлинг Холланд.
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