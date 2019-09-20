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УЕФА назвал лучший гол недели в Лиге чемпионов

20:13 80 Читати українською
УЕФА назвал лучший гол недели в Лиге чемпионов
Хуан Куадрадо / Твиттер Ювентуса

УЕФА определил победителя стартового тура Лиги чемпионов в номинации "Лучший гол недели".

70’ Стефан Савич
90’ Эктор Эррера
 
Хуан Куадрадо 48’
Блез Матюиди 65’
48’ Хуан Куадрадо
65’ Блез Матюиди
70’ Стефан Савич
90’ Эктор Эррера

Видео самых зрелищных мячей первой игровой недели опубликовал официальный твиттер Лиги чемпионов.

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Победителем голосования стал колумбиец Хуан Куадрадо. Хавбек Ювентуса расшатал защитников Атлетико и мощно пробил в дальнюю девятку ворот Яна Облака. Именно этот гол вывел туринцев вперед, однако подопечные Маурицио Сарри не удержали преимущество – ничья 2:2.

Напомним, лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал форвард Зальцбурга Эрлинг Холланд.

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