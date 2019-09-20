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УЄФА назвав найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів

20:13 239 Читать на русском
УЄФА назвав найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів
Хуан Куадрадо / Твіттер Ювентуса

УЄФА визначив переможця стартового туру Ліги чемпіонів у номінації "Найкращий гол тижня".

70’ Стефан Савіч
90’ Ектор Еррера
 
Хуан Куадрадо 48’
Блез Матюйді 65’
48’ Хуан Куадрадо
65’ Блез Матюйді
70’ Стефан Савіч
90’ Ектор Еррера

Відео найвидовищніших м'ячів першого ігрового тижня опублікував офіційний твіттер Ліги чемпіонів.

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Переможцем голосування став колумбієць Хуан Куадрадо. Хавбек Ювентуса розхитав захисників Атлетіко і потужно пробив у дальню дев'ятку воріт Яна Облака. Саме цей гол вивів туринців вперед, однак підопічні Мауріціо Саррі не втримали перевагу – нічия 2:2.

Нагадаємо, найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів став форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд.

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Теги
Ліга чемпіонів Красиві голи Атлетіко - Ювентус Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо Ювентус Ювентус
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