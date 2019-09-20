УЄФА назвав найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів

УЄФА визначив переможця стартового туру Ліги чемпіонів у номінації "Найкращий гол тижня".
Відео найвидовищніших м'ячів першого ігрового тижня опублікував офіційний твіттер Ліги чемпіонів.
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Переможцем голосування став колумбієць Хуан Куадрадо. Хавбек Ювентуса розхитав захисників Атлетіко і потужно пробив у дальню дев'ятку воріт Яна Облака. Саме цей гол вивів туринців вперед, однак підопічні Мауріціо Саррі не втримали перевагу – нічия 2:2.
Нагадаємо, найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів став форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд.
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