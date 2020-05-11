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УЕФА готовит революционный план для еврокубков – Динамо и Заря рискуют пролететь мимо квалификации Лиги чемпионов

17:00 150 Читати українською
УЕФА готовит революционный план для еврокубков – Динамо и Заря рискуют пролететь мимо квалификации Лиги чемпионов
Динамо в Лиге чемпионов 2019/20 / Футбол 24

Из-за последствий пандемии коронавируса УЕФА запланировала изменить регламент квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21. Этот вариант не понравится украинским командам.

Украина рискует потерять второго представителя в ЛЧ минимум на один сезон из-за планов функционеров изменить формат турнира. Об этом сообщает The Times.

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УЕФА рассматривает вариант по сокращению количества квалификационных раундов, а при наихудшем сценарии плей-офф перед групповым этапом ЛЧ вообще отменят. УЕФА опасается, что не успеет провести квалификацию к 20 октября – дате старта основной сетки турнира сезона 2020/21.

В данный момент 6 команд, прошедших квалификацию, получают места на групповом этапе. Теперь их могут определить в одном квалификационном раунде 12 чемпионов лиг с самым высоким рейтингом, не попадающие в группу автоматически. При таком варианте, вице-чемпион Украины (сейчас у Динамо и Зари равное количество очков) теряет даже место в квалифай-раундах Лиги чемпионов.

Окончательное решение по формату квалификации ЛЧ исполком УЕФА может принять в рамках видеоконференции 27 мая.

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