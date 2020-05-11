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УЄФА готує революційний план для єврокубків – Динамо і Зоря ризикують пролетіти повз кваліфікацію Ліги чемпіонів

16:55 1824 Читать на русском
УЄФА готує революційний план для єврокубків – Динамо і Зоря ризикують пролетіти повз кваліфікацію Ліги чемпіонів
Динамо в Лізі чемпіонів 2019/20 / Футбол 24

Через наслідки пандемії коронавірусу УЄФА запланувала змінити регламент кваліфікації до Ліги чемпіонів сезону 2020/21. Цей варіант не сподобається українським командам.

Україна ризикує втратити другого представника в ЛЧ мінімум на один сезон через плани функціонерів змінити формат турніру. Про це повідомляє The Times.

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УЄФА розглядає варіант зі скорочення матчів до одного замість звичних двох, зменшення кількості кваліфікаційних раундів, а за найгіршого сценарію плей-офф перед груповим етапом ЛЧ взагалі скасують. Європейський футбольний союз побоюється, що не встигне провести кваліфікацію до 20 жовтня – дати старту основної сітки турніру сезону 2020/21.

Наразі 6 команд, що пройшли кваліфікацію, отримують місця в груповому етапі. Тепер їх можуть визначити в одному кваліфікаційному раунді 12 чемпіонів ліг із найвищим рейтингом, які не потрапляють до групи автоматично. За такого варіанту, віце-чемпіон України (зараз у Динамо та Зорі рівна кількість очок) втрачає навіть місце у кваліфай-раундах Лізі чемпіонів.

Остаточне рішення щодо формату кваліфікації ЛЧ виконком УЄФА може ухвалити в рамках відеоконференції 27 травня.

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Динамо Динамо Зоря Зоря Ліга чемпіонів УЄФА Головне
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