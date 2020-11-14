УЕФА принял ряд дисциплинарных решений. Среди прочего, свое наказание получил и наставник "горняков" Луиш Каштру.

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В частности, в поле зрения дисциплинарных органов евроорганизации попал поединок 2-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Интер (0:0). За задержку начала поединка УЕФА дисквалифицировал Каштру на один еврокубковый матч, сообщает официальный сайт УЕФА.

К слову, раньше – в матче Лиги Европы сезона 2019/20 против Вольфсбурга – наставник "горняков" уже получал за подобное поведение наказание условно: один матч дисквалификации с испытательным сроком в один год. С учетом того, что ситуация повторилась, бывшее наказание, согласно п. 3 ст. 26 Дисциплинарного регламента УЕФА вступило в силу.

Как следствие, Каштру не сможет присутствовать на тренерском мостике Шахтера в ближайшем матче команды против менхенгладбахской Боруссии в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Кроме того, Каштру был наказан на 5 тысяч евро, а ответственность за донесение дисциплинарного решение до сведения португальского тренера возложено на Шахтер.

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