"Puma – большой и известный мировой бренд. Я очень рад подписанию контракта. Надеюсь, и Puma, и я продолжим добиваться успехов в мире спорта. Счастлив, потому что для меня честь ассоциироваться с этим ведущим брендом.

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У меня уже есть несколько вещей от Puma. Мне нравится дизайн курток, тренировочных костюмов и особенно кроссовок. Молодежный спортивный дизайн бренда. При ношении чувствую себя очень комфортно. Puma запомнилась мне с детства своим развитием и постоянным ростом", – сказал Каштру в комментарии Shakhtar News.

Добавим, что со следующего сезона Puma станет техническим спонсором Шахтера, заменив Nike. В планах немецкой компании подписать личные контракты и с несколькими игроками "горняков".

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