УЄФА прийняв ряд дисциплінарних рішень. Серед іншого, своє покарання отримав і наставник "гірників" Луїш Каштру.

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Зокрема, в поле зору дисциплінарних органів євроорганізації потрапив поєдинок 2-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Інтер (0:0). За затримку початку поєдинку УЄФА дискваліфікував Каштру на один єврокубковий матч, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

До слова, раніше – у матчі Ліги Європи сезону 2019/20 проти Вольфсбурга – наставник "гірників" вже отримував за подібну поведінку покарання умовно: один матч дискваліфікації з випробувальним терміном в один рік. З урахуванням того, що ситуація повторилася, колишнє покарання, згідно п. 3 ст. 26 Дисциплінарного регламенту УЄФА вступило в силу.

Як наслідок, Каштру не зможе бути присутнім на тренерському містку Шахтаря у найближчому матчі команди проти менхенгладбаської Борусії в рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Окрім того, Каштру був покараний на 5 тисяч євро, а відповідальність за донесення дисциплінарного рішення до відома португальського тренера покладено на Шахтар.

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