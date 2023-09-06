Барселона стала самым грозным соперником донецкого Шахтера в группе Н. Скептические прогнозы на поединок не стоит воспринимать как свершившийся факт – в истории противостояний этих команд нашлось место для триумфа "горняков".

Победы в Лиге чемпионов помнят долго, победы над фаворитами входят в историю навсегда. В групповом этапе ЛЧ 2023/24 судьба снова свела Шахтер с давним знакомым – Барселоной.

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Шесть раз "горняки" и каталонцы встречались в рамках Лиги чемпионов, и ни разу команды не уходили с поля без победителя. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR вспоминает матчи, когда Шахтер подарил Украине футбольную сказку в виде победы над одним из лучших футбольных клубов мира.

ЛЧ 2004/05 групповой этап, 6 тур, Шахтер – Барселона – 2:0

Матч, точно помнящий один из старожилов команды, который еще и может похвастаться статусом "новичка" – Дмитрий Чигринский. Правда, большого участия он в нем не принимал – защитник вышел на поле всего на 90-й минуте. Барселона в паре с Миланом обеспечила себе выход в раунд плей-офф, потому играла полурезервным составом. Главные звезды команды – Роналдиньо и Это'о – остались на скамье запасных, а вот Хави, Иньеста и молодой дебютант Месси вышли на поле с первых минут.

Что касается "горняков", то только победа могла подарить им билет в Кубок УЕФА, и то нужно было надеяться на то, что Селтик не сможет справиться с Миланом. Трибуны РСК Олимпийский 7 декабря 2004 года были заполнены до отказа и гнали команду вперед, безразлично, что напротив – звезды с мировым именем.

И Шахтер сумел удивить. Даже больше – ждать пришлось буквально несколько минут. Джулиус Агахова стал героем вечера: на 14-й минуте он открыл счет в игре, а совсем скоро оформил дубль. Такого "теплого" приема каталонцы не ждали, еще долго Барселона не могла найти "свою игру".

"Отпускать" победу Шахтер не собирался. "Блаугранас" ничего не могли создать у ворот Лаштувки, дончане уверенно перекрыли все зоны и не дали сопернику никакого шанса на возобновление интриги. Незасчитанный гол Иньесты уже в компенсированное время не давал каталонцам возможности отыграться даже в случае правомерности. Финальный свисток Клауса Бо Ларсена зафиксировал уверенную победу дончан и продолжение еврокубкового пути Шахтера на 2005 год.

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ЛЧ 2008/09 групповой этап, 6 тур, Барселона – Шахтер – 2:3

Снова декабрьская встреча в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов. Правда, на этот раз на Камп Ноу, а на тренерском мостике Барселоны – Хосеп Гвардиола. Испанец дал шанс звездам отдохнуть и выпустил на поле второй состав, но даже несмотря на это в именитости каталонцы точно не уступали Шахтеру.

Команды уже обеспечили себе еврокубковую весну – Барселона в ЛЧ, Шахтер – в Кубке УЕФА. Впоследствии обе команды победят в этих турнирах, но тогда делать такие смелые прогнозы никто не собирался. Обычный "выставочный" матч, подаривший зрителям настоящую феерию.

В первом тайме реализовать свой шанс удалось Александру Гладкому, так что на перерыв Шахтер ушел с преимуществом в один гол. Во втором тайме нападающий оформил дубль, но на этот раз Барса не собиралась опускать руки – Сильвиньо уже через минуту сократил отставание. Гол Фернандиньо не убил интригу, слишком динамичной была игра. Бускетс точным ударом подлил масла в огонь, трибуны знаменитого стадиона требовали от "блаугранас" хотя бы ничьей. Впрочем, Шахтер был готов к безумному давлению соперника и трибун, поэтому сумел удержать победу. Яркая победа на Камп Ноу стала одним из самых памятных моментов в истории Шахтера.

Футбольные чудеса случаются, если в них верить и работать на их воплощение. Будем верить, что донецкий Шахтер сможет расширить границу своих возможностей и пополнить клубную копилку еще одной громкой победой.