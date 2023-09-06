Барселона стала найбільш грізним суперником донецького Шахтаря у групі Н. Скептичні прогнози на поєдинок не варто сприймати як доконаний факт – в історії протистоянь цих команд знайшлося місце для тріумфу "гірників".

Перемоги у Лізі чемпіонів пам'ятають довго, перемоги над фаворитами входять в історію назавжди. У груповому етапі ЛЧ 2023/24 доля знову звела Шахтар із давнім знайомим – Барселоною.

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Шість разів "гірники" та каталонці зустрічалися у рамках Ліги чемпіонів, і жодного разу команди не йшли з поля без переможця. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR пригадує матчі, коли Шахтар подарував Україні футбольну казку у вигляді перемоги над одним з найкращих футбольних клубів світу.

ЛЧ 2004/05 груповий етап, 6 тур, Шахтар – Барселона – 2:0

Матч, який точно пам'ятає один зі старожилів команди, який ще й може похизуватися статусом "новачка" – Дмитро Чигринський. Щоправда, великої участі він в ньому не брав – захисник вийшов на поле лише на 90-й хвилині. Барселона в парі з Міланом забезпечила собі вихід у раунд плей-офф, тому грала напіврезервним складом. Головні зірки команди – Роналдінью та Ето'о – залишилися на лаві запасних, а от Хаві, Іньєста та молодий дебютант Мессі вийшли на поле з перших хвилин.

Що стосується "гірників", то лише перемога могла подарувати їм квиток у Кубок УЄФА, та й то потрібно було сподіватися на те, що Селтік не зможе впоратися з Міланом. Трибуни РСК Олімпійський 7 грудня 2004 року були заповнені вщент та гнали команду вперед, байдуже, що навпроти – зірки зі світовим ім'ям.

І Шахтар спромігся на диво. Ба навіть більше – чекати його довелося буквально кілька хвилин. Джуліус Агахова став героєм вечора: на 14-й хвилині він відкрив рахунок у грі, а зовсім скоро оформив дубль. Такого "теплого" прийому каталонці не чекали, ще довго Барселона не могла знайти "свою гру".

"Відпускати" перемогу Шахтар не збирався. "Блаугранас" нічого не могли створити біля воріт Лаштувки, донеччани впевнено перекрили усі зони та не дали супернику жодного шансу на відновлення інтриги. Незарахований гол Іньєсти вже в компенсований час не дав би каталонцям можливості відігратися навіть у випадку правомірності. Фінальний свисток Клауса Бо Ларсена зафіксував впевнену перемогу донеччан та продовження єврокубкового шляху Шахтаря на 2005 рік.

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ЛЧ 2008/09 груповий етап, 6 тур, Барселона – Шахтар – 2:3

Знову груднева зустріч у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Щоправда, цього разу на Камп Ноу, а на тренерському містку Барселони – Хосеп Гвардіола. Іспанець дав шанс зіркам відпочити та випустив на поле другий склад, але навіть попри це в іменитості каталонці точно не поступалися Шахтарю.

Команди вже забезпечили собі єврокубкову весну – Барселона в ЛЧ, Шахтар – в Кубку УЄФА. Згодом обидві команди переможуть у цих турнірах, але тоді робити такі сміливі прогнози ніхто не збирався. Звичайний "виставковий" матч, який подарував глядачам справжню феєрію.

У першому таймі реалізувати свій шанс вдалося Олександру Гладкому, тож на перерву Шахтар пішов з перевагою в один гол. У другому таймі нападник оформив дубль, але цього разу Барса не збиралася опускати руки – Сільвінью вже за хвилину скоротив відставання. Гол Фернандінью не вбив інтригу, надто динамічною була гра. Бускетс влучним ударом підлив масла у вогонь, трибуни знаменитого стадіону вимагали від "блаугранас" бодай нічиєї. Втім, Шахтар був готовий до шаленого тиску суперника та трибун, тому зумів втримати перемогу. Яскрава перемога на "Камп Ноу" стала одним з найбільш пам'ятних моментів в історії Шахтаря.

Футбольні дива трапляються, якщо в них вірити та працювати на їх втілення. Будемо вірити, що донецький Шахтар зможе розширити межу своїх можливостей та поповнити клубну скарбничку ще бодай однією гучною перемогою.