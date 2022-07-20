"Ожидаю, что матч будет тяжелым. У Динамо сейчас нет нужного потенциала, глядя на последние матчи. Фенербахче докупает игроков, а у киевлян многие еще не набрали нужной формы. Поэтому, чувствуется напряжение перед матчем.

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Думаю, у Луческу нет уверенности, кто будет играть – он не определился с составом. Если у команды нет целостности, все должны работать сполна, но в Динамо сейчас пол команды выпадает.

Фенербахче можно назвать фаворитом первого матча. Но если Мирча Луческу сможет использовать то, что есть – тактика защиты и игра на контратаках, то шансы будут равными. Пока не ясно, кто и на какой позиции будет играть. Крайние матчи добавили неясности в этом плане.

У киевлян пока нет такого форварда, которого можно поставить "на острие". Не удивлюсь, если Луческу поставит Гармаша вперед. Беседин может цепляться, но дальше не продолжает игру. Супряга раньше все проваливал. Возможно, Ванат может сыграть – он набирает форму", – сказал Саленко в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, первый поединок между Динамо и Фенербахче состоится уже сегодня, 20 июля, в польском Лодзе. Начало встречи в 21:00.

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