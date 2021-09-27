Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо не верит в киевский клуб перед поединком Лиги чемпионов с Баварией.

"Как Динамо будет играть против Баварии? В опорную зону выйдет Сидорчук, в средней линии появится Шапаренко, который, к слову, очень слабо сыграл против Шахтера.

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Однако я вообще не понимаю, кто выйдет в Динамо в атаке. У киевлян сейчас шесть нападающих, а на острие действует Гармаш... Он парень работоспособный, нагнетает в чужом штрафном, три-четыре года назад он был полузащитником и физически был на уровне. Но его выход в атаке меня удивляет.

В общем, что бы Луческу не придумывал против Баварии, я не дам Динамо на успех в мюнхенском матче ни одного процента", – цитирует Сабо Команда 1.

Напомним, Динамо на выезде встретится с Баварией в рамках второго тура группового этапа ЛЧ 29 сентября. В первом матче "бело-синие" расписали безголевую ничью с Бенфикой.

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