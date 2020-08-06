ПСЖ сообщил новости о травмированных перед Аталантой – Мбаппе и Верратти под вопросом, Курзава точно пропустит матч

Парижане на своем официальном сайте сообщили о состоянии игроков, которые имеют повреждения. Речь идет о Мбаппе, Верратти и Курзава.

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Форвард продолжает восстановление после травмы и все еще занимается без мяча. Верратти столкнулся с партнером на тренировке, из-за чего у итальянца возникли проблемы с лодыжкой. Врачи будут контролировать состояние Марко в ближайшие дни. А вот Курзава против Аталанты точно не сыграет. Защитник вылетел на две недели из-за травмы бедра.

Напомним, поединок Аталанта – ПСЖ состоится 12 августа в Лиссабоне. Четвертьфинальная стадия ЛЧ состоит из одного матча.

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