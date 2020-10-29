Трубин попал в топ-5 лучших вратарей 2-го тура Лиги чемпионов по версии Instat
20:25 - Читати українською
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин оказался среди лучших в своем амплуа по итогам 2-го тура Лиги чемпионов.
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Трубин набрал 325 балла по версии Instat, став пятым лучшим вратарем 2-го тура Лиги чемпионов.
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По информации Команда№1, лидером среди голкиперов стал Эдуард Менди из Челси, в активе которого 360 балла. Украинца также опередили Давид Де Хеа (345 баллов), Навас (334) и Аугустин Марчесин из Порту (331).
Напомним, Трубин стал одним из героев матча Шахтер – Интер, сохранив свои ворота на замке.
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