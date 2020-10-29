Голкипер Шахтера Анатолий Трубин оказался среди лучших в своем амплуа по итогам 2-го тура Лиги чемпионов.

Трубин набрал 325 балла по версии Instat, став пятым лучшим вратарем 2-го тура Лиги чемпионов.

"Кандидат на замену Хандановичу": ведущая газета Италии в восторге от Трубина

По информации Команда№1, лидером среди голкиперов стал Эдуард Менди из Челси, в активе которого 360 балла. Украинца также опередили Давид Де Хеа (345 баллов), Навас (334) и Аугустин Марчесин из Порту (331).

Напомним, Трубин стал одним из героев матча Шахтер – Интер, сохранив свои ворота на замке.

Шахтар – лідер: шахи Каштру і Конте, ендорфін у крові "гірників", або Ахметов не задоволений?