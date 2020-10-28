Итальянское издание La Gazzetta dello Sport в восторге от игры Анатолия Трубина в поединке против Интера. Газета положительно оценила игру молодого голкипера Шахтера.

"Он берет их (удары. – прим. Футбол 24) все. Фантастический удар Лукаку со штрафного – Трубин выходит за рамки своих возможностей и переводит мяч в перекладину. Ему всего 19 лет, номинируем его как кандидата на замену Хандановича", – пишет GdS.

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Заметим, что итальянское издание поставило Анатолию Трубину самую высокую оценку в составе обеих команд. Украинский кипер получил 7 баллов. За ним следуют Додо, Лукаку и Барелла – у всех по 6,5.

Напомним, Шахтер сыграл вничью в непростом матче с Интером (0:0). После двух туров "горняки" лидируют в группе В с 4-мя очками, второй идет Боруссия М, третьим – Интер, а замыкает квартет Реал. В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер встретится с Боруссией М.

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