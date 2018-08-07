toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Тренер Славии выделил 2-х игроков Динамо и успехи киевлян в еврокубках за последние 10 лет

6 августа 22:59 122 Читати українською
Тренер Славии выделил 2-х игроков Динамо и успехи киевлян в еврокубках за последние 10 лет
Индржих Трпишовски / Фото: ФК Славия

Главный тренер пражской Славии Индржих Трпишовски поделился ожиданиями на домашний матч квалификации Лиги Чемпин против киевского Динамо, который состоится завтра, 7 августа.

"Динамо – хорошая команда, они обыграли Викторию Пльзень во время подготовки и победили в 4 поединках сезона, дважды обыграли Шахтер.

Славия – Динамо: неожиданный прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов и история противостояния

Динамо имеет особенный стиль, но я бы не хотел сравнивать их игру и нашу, ведь мы показываем разный футбол. Какой из них лучше – будет видно на поле.

Динамо – фаворит противостояния, они 10 лет были в групповом этапе еврокубков, 7 раз выходили в весенний этап европейских турниров. Однако завтра мы не хотим бояться, а хотим играть в свой футбол.

Хотел бы отметить игру Цыганкова и Вербича, это очень продутивные футболисты, хотя каждый игрок Динамо имеет сильные качества", – цитирует специалиста официальный сайт Славии.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется завтра в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

"

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
19
час
:
27
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Славия Прага Славия Прага Йиндржих Трпишовски Йиндржих Трпишовски Славия Прага - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
27
мин
Славия Прага
20:30
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук