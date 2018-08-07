Тренер Славии выделил 2-х игроков Динамо и успехи киевлян в еврокубках за последние 10 лет

Главный тренер пражской Славии Индржих Трпишовски поделился ожиданиями на домашний матч квалификации Лиги Чемпин против киевского Динамо, который состоится завтра, 7 августа.

"Динамо – хорошая команда, они обыграли Викторию Пльзень во время подготовки и победили в 4 поединках сезона, дважды обыграли Шахтер.

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Динамо имеет особенный стиль, но я бы не хотел сравнивать их игру и нашу, ведь мы показываем разный футбол. Какой из них лучше – будет видно на поле.

Динамо – фаворит противостояния, они 10 лет были в групповом этапе еврокубков, 7 раз выходили в весенний этап европейских турниров. Однако завтра мы не хотим бояться, а хотим играть в свой футбол.

Хотел бы отметить игру Цыганкова и Вербича, это очень продутивные футболисты, хотя каждый игрок Динамо имеет сильные качества", – цитирует специалиста официальный сайт Славии.

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется завтра в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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