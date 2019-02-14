Тренер Аякса Тен Хаг: Это позор, что наш гол отменили, судьи дали совершенно разные объяснения

Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение от Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я видел отличный Аякс против соперника мирового класса и одного из лучших клубов Европы. Я думаю, что большую часть игры мы доминировали и создавали моменты.

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Единственная точка критики – это наша неэффективность. Мы должны были решать моменты лучше, тогда мы бы выиграли в один или больше голов. Если вы делаете небольшие ошибки, такая команда, как Реал Мадрид, будет беспощадной и накажет вас за это.

И потом момент с VAR, который может быть очень решающим на этом этапе соревнования. Это позор, что гол отменили. Судьи дали совершенно разные объяснения. Наш игрок якобы помешал вратарю и находился в офсайде.

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Я видел повтор. Возможно, потребуется еще один с другого ракурса. Не думаю, что там был офсайд", – цитирует Тен Хага FourFourTwo.