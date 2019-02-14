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Тренер Аякса Тен Хаг: Це ганьба, що наш гол скасували, судді дали абсолютно різні пояснення

10:32 1235 Читать на русском
Тренер Аякса Тен Хаг: Це ганьба, що наш гол скасували, судді дали абсолютно різні пояснення
Ерік Тен Хаг / Динамо Киев от Шурика

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг прокоментував поразку від Реала у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я бачив відмінний Аякс проти суперника світового класу і одного з найкращих клубів Європи. Я думаю, що більшу частину гри ми домінували і створювали моменти.

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Єдина точка критики – це наша неефективність. Ми повинні були вирішувати моменти краще, тоді ми б виграли в один або більше голів. Якщо ви робите невеликі помилки, така команда, як Реал Мадрид, буде нещадна і покарає вас за це.

І потім момент з VAR, який може бути дуже вирішальним на цьому етапі змагання. Це ганьба, що гол скасували. Судді дали абсолютно різні пояснення. Наш гравець нібито завадив воротареві і знаходився в офсайді.

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Я бачив повтор. Можливо, буде потрібно ще один з іншого ракурсу. Не вважаю, що там був офсайд", – цитує Тен Хага FourFourTwo.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Ліга чемпіонів Аякс Аякс Аякс - Реал Мадрид Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг
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