Тренер Аякса Тен Хаг: Це ганьба, що наш гол скасували, судді дали абсолютно різні пояснення

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг прокоментував поразку від Реала у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я бачив відмінний Аякс проти суперника світового класу і одного з найкращих клубів Європи. Я думаю, що більшу частину гри ми домінували і створювали моменти.

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Єдина точка критики – це наша неефективність. Ми повинні були вирішувати моменти краще, тоді ми б виграли в один або більше голів. Якщо ви робите невеликі помилки, така команда, як Реал Мадрид, буде нещадна і покарає вас за це.

І потім момент з VAR, який може бути дуже вирішальним на цьому етапі змагання. Це ганьба, що гол скасували. Судді дали абсолютно різні пояснення. Наш гравець нібито завадив воротареві і знаходився в офсайді.

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Я бачив повтор. Можливо, буде потрібно ще один з іншого ракурсу. Не вважаю, що там був офсайд", – цитує Тен Хага FourFourTwo.