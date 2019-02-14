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Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:0 – видео голов и обзор матча

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Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:0 – видео голов и обзор матча
Тоттенхэм – Боруссия Д – видео голов и обзор матча / Фото ФК Тоттенхэм

Тоттенхэм разгромил дортмундскую Боруссию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм – Боруссия Д.

Лига чемпионов 2018/19, 1/8 финала, первый матч

Тоттенхэм – Боруссия Д – 1:0

Голы: Сон, 47, Вертонген, 82, Льоренте, 86

Тоттенхэм уверенно разгромил Боруссию Д

Активнее матч начали хозяева, но ближе к свистку на перерыв игроки Боруссии перехватили инициативу.

Уже в начале второго тайма болельщики дождались забитых мячей, счет открыли хозяева. После такого удара гости "посыпались", что позволило игрокам лондонского клуба обеспечить себе комфортное преимущество в 3 гола перед игрой в Дортмунде.

Разгромная победа почти гарантировала Тоттенхэму выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, Боруссия сохраняет лишь призрачные шансы прохода в следующий этап турнира.

Обзор первого тайма Тоттенхэм – Боруссия Д:

Обзор второго тайма Тоттенхэм – Боруссия Д:

Лига чемпионов1/8 финалаУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд: Среда 13 февраля 2019

Тоттенхэм
Матч окончен
3 : 0
Боруссия Дортмунд
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