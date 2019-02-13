Тоттенхэм уверенно разгромил Боруссию Д

Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионв победил Боруссию Д со счетом 3: 0. Читайте обзор матча на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2018/19, 1/8 финала, первый матч

Тоттенхэм – Боруссия Д – 1:0

Голы: Сон, 47, Вертонген, 82, Льоренте, 86

Активнее матч начали хозяева, и уже на 7-й минуте Лукас имел прекрасную возможность, чтобы открыть счет – мяч пролетел мимо стойки. "Шпоры" пытались построить игру на позиционных атаках, но первый острый момент создали лишь на 35-й минуте матча.

Зато подопечные Люсьена Фавра сосредоточились на контратаках, и дважды Льорис должен вступать в игру.

Концовку первого тайма можно записать в актив Боруссии. Сначала Санчо совершил классный проход, но оказался на газоне почти на линии штрафной – арбитр не увидел нарушения и не остановил игру. На 45-й минуте Загаду выиграл борьбу на втором этаже после навеса с углового, но Льорис выдал фантастический сейв, поэтому на отдых соперники ушли при нулевом счете.

Второй тайм выдался интересным. Уже на 47-й минуте Сон классно замкнул навес Вертонген и открыл счет в матче.

Через несколько минут Эриксен имел возможность забить со штрафного, но не сумел перебросить стенку. Сразу после этого Вертонген пробил с линии штрафной площадки, но нерабочая правая нога подвела бельгийца. Алдервейрелд выиграл борьбу после навеса с углового, но пробил прямо в руки Бюрки.

На 69-й минуте Дахуд имел возможность сравнять счет, но Льорис снова был на месте. После этого пожар вспыхнул у ворот гостей, но мяч после пушечного удара Лукаса попал в защитника.

82-я минута сняла все вопросы в матче, ведь Вертонген удвоил преимущество хозяев. Орье выполнил классный навес, и бильгийцеви оставалось только переправить мяч в ворота. Еще за несколько минут Льоренте довел счет до разгромного.

Разгромная победа почти гарантировала Тоттенхэму выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, Боруссия имеет призрачные шансы прохода в следующий этап турнира.